إيران تصدر وقود الطائرات لأفريقيا وتتلقى طلباً من باكستان

أعلن جليلي سالاري، المدير التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، أن الدول الأفريقية تحولت إلى الأسواق الرئيسية لصادرات وقود الطائرات .

وصرح جليلى سالاري، لوكالة أنباء مهر الإيرانية، بأن عدة دول أفريقية تقدمت بطلبات لاستيراد وقود الطائرات من إيران، متابعا أن هذه الدول تريد استيراد نسبة تتراوح بين 80 و100 مليون لتر من وقود الطائرات يوميا.

وأضاف سالارى، أن باكستان طلبت رسميا استيراد البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات من البنزين الإيراني. ووصف المفاوضات الإيرانية الباکستانية الجارية بشأن تصدير المنتجات النفطية، بالجيدة.

وأكد سالارى، أن صادرات المنتجات النفطية الإيرانية إلى باكستان ستتم وفق أسعار الأسواق والظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، متابعا أن الدول المجاورة لإيران ترغب في الوقت الحاضر شراء المنتجات النفطية الإيرانية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيطبق حظر استيراد النفط الإيراني اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد إعطاء فترة سماح للعقود النفطية القائمة بين دول أوروبية وإيران، وذلك على خلفية برنامجها النووي.

وتشتبه الدول الغربية في أن البرنامج النووي الإيراني ستار لإنتاج سلاح نووي، غير أن إيران تقول إنه مخصص للأغراض السلمية.