التواصل والإصلاح تزور قيادة الأمن الوطني والاستخبارات وتشيد بجهودهم

زار وفد رفيع المستوى من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قيادة جهاز الأمن الوطني في قطاع غزة، مشيداً بجهودهم لتسهيل حياة المواطنين الفلسطينيين.

وضم الوفد عدد من كبار أعضاء اللجنة العامة، وكان في استقبالهم اللواء "جمال الجراح"

(أبو عبيدة)، ونائبه "عاصف كحيل"، وعدد كبير من قيادات جهاز الأمن الوطني في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك العقيد "أبو حسن السمري" مسؤول الاستخبارات العسكرية بغزة.

وثمن رئيس اللجنة، الأستاذ "تحسين الوادية" الجهود الجبارة لجهاز الأمن الوطني في حفظ الحدود وتأمين السلامة للمقاومين الذين يرابطون على المناطق المحاذية للقطاع، مشدداً على أهمية توفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقاومين وتوفير الأمن.

كما شكر الوادية جهود جهاز الاستخبارات العسكرية في فرض الأمن، مؤكداً على ضرورة التنسيق لتسهيل حركة المواطنين العامة.

من جهته أشاد اللواء "أبو عبيدة الجراح" بجهود اللجنة ورجال الإصلاح في حل النزاعات العائلية، مشدداً على أنها تأتي في إطار تحقيق الأمن الداخلي للوطن والمواطن.

وقدم الوفد في ختام الزيارة، دروع "محبة ووفاء" التي تقدمها اللجنة لكافة الجهات الرسمية والعشائرية في إطار التواصل مع كافة الجهات.