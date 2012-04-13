حماس : لدينا ما يدين سليمان بتورطه في قضية الغاز

علي اثر تصاعد الحرب الإعلامية بين الإخوان المسلمين فى الداخل والخارج ضد رئيس المخابرات السابق ونائب الرئيس المخلوع عمر سليمان , كشف «المركز الفلسطينى للإعلام» التابع لحركة حماس عن وثيقة كتب عليها رئيس المخابرات العامة مرسلة من عمر سليمان إلى وزير البترول الأسبق سامح فهمى يطالبه فيها بتنفيذ اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل.

أما نص الوثيقة الذى نشره المركز فهو : معالى الوزير سامح فهمى مع عظيم الاحترام فى إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى , وأوضحت الوثيقة أن سليمان أرفق مع خطابه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول وطالب وزير البترول بإرسال صورة من القرار الوزارى بالتفويض وكتب سليمان بجوار تلك الجملة «عاجل جدا».

وأرفق سليمان مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للواقع لدراسته واستبداله لتوقيعه موضحا فى خطابه لوزير البترول الأسبقأنه قام بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلى على توقيع عقود اتفاق الغاز فى النصف الثانى من شهر فبراير لعام 2004، وجاء ذلك الخطاب بتاريخ 29 يناير 2004.

جاء ذلك الإعلان عن بعض آثام سليمان فى ما اعتبره البعض ردا على تصريحات لسليمان حول فتح الصندوق الأسود فى معرض حديثه عن مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لا سيما أن موقع المركز الفلسطينى للإعلام، هو إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان فى فلسطين.