محلل: تصريحات السرايا ثقة بالنفس و« إسرائيل » تحاول جرنا لمواجهة عسكرية

أكد المختص في الشأن الإسرائيلي رجب أبو سرية, أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول جر المنطقة لمواجهة أخرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية لزعزعة الأوضاع وإرهاب الناس.

وقال, أبو سرية في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", مساء اليوم الأربعاء, :كلما شعر الاحتلال أن الهدوء في قطاع غزة عاد إلى طبيعته, وأنه لم يعد له دور أساسي في التغيرات التي تشهدها المنطقة خاصة بعد ثورات الربيع العربي, سيخرج قادة الاحتلال الإسرائيلي بتصريحات استفزازية للمقاومة هدفها إرباك الساحة الفلسطينية.

وعن تصريحات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي, اعتبرها محطة اعتزاز وافتخار بالنفس, لافتاً إلى أنها تعبر عن الثقة التي تميز المقاومة الفلسطينية عن الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات الماضية.

وقال المحلل في الشأن الإسرائيلي, :"أن "إسرائيل" تمتلك الإمكانيات الكبيرة والضخمة إلا أنها لا تمتلك عزيمة القتال والثقة بالنفس أمام المقاومة الفلسطينية, مضيفاً, من حق أي جناح عسكري للمقاومة الفلسطينية أن يوجه الرسائل للاحتلال الإسرائيلي لردعه ولعدم التمادي في سياسته الهمجية.

وكان الناطق الرسمي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو احمد قد أكد في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء, أن المقاومة تملك الكثير في جعبتها وأي مواجهة قادمة يمكن أن تكشف عن مفاجآت جديدة لدى المقاومة وسرايا القدس.

وقال :"المقاومة استطاعت أن تتقدم بشكل كبير على مستوى تكتيكاتها وتسليحها وعلى مستوى تدريب عناصرها".

ومن الجدير ذكره أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت الليلة الماضية بأن سلاح المشاة الإسرائيلي أجرى تدريبات على عمليات إنزال للجنود على جيبات عسكرية محمولة جوا ، حيث أجرى سلاح المظلي الأسبوع الماضي التدريبات التي وصفت بالناجحة.

وبحسب موقع 'واللا نيوز'فقد تمت التدريبات بإشراف من العقيد 'يوفال غربي' احد ضباط سلاح المظلين الذي أكد بأن التقرير حول عملية اغتيال أسامة بن لادن من قبل وحدة أمريكية مختارة باسم ( اسود البحر) تم تدريسه جيدا خلال تدريبات لواء المظليين وتم استخلاص العبر من تلك العملية ، حيث تم تدريب الجنود على عمليات الإنزال الحر والإنزال السري.