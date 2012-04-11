التعليم بغزة يعلن عن مواعيد الامتحانات النهائية للمدارس الحكومية والخاصة

أكد الدكتور مروان شرف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الأربعاء، أن العام الحالي شهد استقراراً ودواماً فاعلاً في كافة المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح الدكتور شرف في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن العام الحالي شهد كذلك متابعة متواصلة من قبل أولياء الأمور وتعاون ما بينهم والمدارس والوزارة.

وفيما يتعلق بموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2012، بين الدكتور شرف، أن امتحانات الصفين الرابع والخامس ستبدأ في الرابع والعشرين من شهر مايو/ أيار المقبل وستنتهي في الحادي والثلاثين من نفس الشهر.

أما امتحانات الصف السادس فستبدأ في العشرين من شهر مايو/ أيار المقبل، وتنتهي في التاسع والعشرين من نفس الشهر، وبخصوص امتحانات الصفين السابع والثامن فستبدأ في التاسع عشر من الشهر المقبل، وستنتهي في التاسع والعشرين من نفس الشهر.

ونوه الدكتور شرف إلى أن امتحانات الصف التاسع فستبدأ في السادس عشر من الشهر المقبل، وتننتهي في السابع والعشرين من الشهر ذاته، فيما ستبدأ امتحانات الصف العاشر في التاسع عشر من شهر مايو وتنتهي في نهاية الشهر ذاته، كما ستبدأ امتحانات الصف الحادي عشر في السادس عشر من الشهر المقبل، وتنتهي في التاسع والعشرين من نفس الشهر.

أما امتحانات الصفوف الأولى والثانية والثالث فأوضح الدكتور شرف، أنها ستُحدد حسب المديريات والمدارس، منوهاً إلى أنها ستبدأ في الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل.