غضب امريكي ..عباس يمنح وسام الشرف لصحفية دعت اليهود لمغادرة فلسطين

اثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منح وسام الشرف للصحفية الامريكية هيلين توماس غضب اسرائيل واصدقائها في الكونغرس الامريكي، حيث بعث عضوا كونغرس كبار في لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، برسالة الى عباس استنكرا فيها منح الجائزة والمحا الى أنها قد تمس بالمساعدة الامريكية للسلطة الفلسطينية.

وجاء في الرسالة التي اوردت مقاطع منها صحيفة "هارتس"، في موقعها على الشبكة اليوم الثلاثاء، "ان قانون تأهيل الشعب الفلسطيني للسلام " الذي اقره الكونغرس السنة الماضية ربط تمرير المساعدة الامريكية، بالعمليات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتهيئة الشعب الفلسطيني للسلام، من خلال رسائل التسامح والتصالح، ول"بالغ اسفنا" فان منح الوسام المذكور لهيلين توماس هي وسيلة اضافية للقول للشعب الفلسطيني بأن لا يستعد لحل يتم التوصل اليه من خلال المفاوضات.

عضوا الكونغرس عبرا عن "قلقهما" من منح الجائزة لهيلين توماس، معتبرين ذلك موافقة على دعوتها لليهود بمغادرة فلسطين والعودة الى بولونيا والمانيا وامريكا وهي اقوال تمثل الوجه المعاكس لحل يعيش فيه الفلسطينيون والاسرائيليون جنبا الى جنب، على حد ما جاء في الرسالة، التي وقعها عضوا الكونغرس، تشابوط وانجل، وهما من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

يشار ان هيلين توماس التي عملت على مدى عقود صحفية في البيت الابيض، قد فصلت من عملها مؤخرا على خلفية تصريحاتها المذكورة.