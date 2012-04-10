قيادة الجهاد برفح تزور نادي شباب رفح الرياضي

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي برفح يتقدمهم عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام نادي شباب رفح الرياضي جنوب قطاع غزة.

وكان في استقبال الوفد، مدير النادي عصام قشطة وأعضاء مجلس إدارة النادي حيث رحبوا بالوفد الزائر.

وشكر قشطة وفد الجهاد مثمناً دورهم الريادي علي كافة الأصعدة والأنشطة إلى جانب عملهم الجهادي والسياسي.

بدوره, تحدث الشيخ نافذ عزام عن بداية مشوار نادي الشباب الرياضي ذات الصرح الرياضي الكبير , سيما وأن الشيخ عزام أحد أعضاء ولاعبي النادي.

وتمنى الشيخ عزام واقعاً أفضل للرياضة الفلسطينية بعيداً عن أجواء الانقسام وعن الواقع السياسي سائلاً المولى عز وجل أن يتجاوز شعبنا هذه المحن.

وشكر عزام إدارة النادي علي حسن الاستقبال والضيافة آملا أن تكون هناك فعاليات مشتركة.

من جانبه هنأ القذافي القططي مسئول العلاقات الخارجية للحركة برفح إدارة نادي الشباب علي تحقيقه للفوز ببطولة الوفاء للقادة الشهداء التي نظمتها الحركة ونادي الاستقلال الرياضي مقدماً الشكر لهم لإنجاح هذه البطولة.

وأشار القططى في حديثه الى قضية اعتقال الأسير اللاعب محمود السرسك لاعب نادي خدمات رفح وهو يخوض اضراباً مفتوح عن الطعام, داعيًا الإسراع في فك أسره.