وفد ملكي بحريني يصل غزة عبر معبر رفح البري

وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، مساء اليوم الاثنين، وفد ملكي بحريني مكون من 15 شخصية من وزراء ونواب وقادة مؤسسات خيرية بالبحرين، وذلك في سياق الوفود القادمة للتضامن وكسر الحصار الإسرائيلي.

واستقبل الوفد، الدكتور غازي حمد وكيل وزارة الخارجية، وعيسي النشار المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، برفقة وفد من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وقال مصطفى السيد رئيس الوفد والأمين العام للمؤسسات الملكية الخيرية البحرينية، إن زيارتهم لغزة تهدف لافتتاح مشاريع تنموية، وفضح المؤامرة الإسرائيلية ضد القطاع.

وأضاف: "جئنا موفدين من جلالة الملك حمد بن عيسى؛ لتقديم دعمنا لأهل غزة"، مثمناً جهود كل ما ساهم في وصولهم للقطاع.

بدوره؛ رحبت الحكومة الفلسطينية بالوفد الزائر، مثمنة جهود البحرين حكومة وشعب في دعم الفلسطينيين وفضح حصار الاحتلال.

وسيمكث الوفد –وفق دائرة البروتوكول- يومين في القطاع، يزور خلالهما مدارس وعيادات تابعة لـ"أونروا"، وافتتاح مكتبة شمال غزة.

وسيلتقي الوفد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وسيغادر القطاع الأربعاء المقبل.

وتدخل زيارة الوفد البحري ضمن وفود تضامنية عدة، زارت قطاع غزة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وإثراء الدعم العربي والدولي له.