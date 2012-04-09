حَصَدت 50 جندياً صهيونياً..« التاسع من أبريل » يومٌ مُشرف في تاريخ سرايا القدس

لا زالت ذكريات الماضي تتجدد في نفوس المجاهدين من أبناء شعبنا الفلسطيني.. ولا زالت المعارك البطولية التي قادها أبطال سرايا القدس تنبض في قلوب المجاهدين، الذين خاضوا أعتى حروبهم بأقل ما يملكون دفاعاً عن دينهم و وطنهم وحريتهم، وتأكيداً منهم على البيعة المهداة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

فمنهم من قدم روحه في سبيل الله بعد أن لقن العدو ضريات مؤلمة، ومنهم من ترجل وسط المخيمات والأحياء يدافع عن كرامة الأمة وفلسطين.. ليسطر يوم التاسع من ابريل يوماً مضيئاً في تاريخ "سرايا القدس" وشعبنا الفلسطيني، بعد أن هزت السرايا ببطولاتها أركان الجيش الذي يدعى انه لا يقهر، ولزلت حصون المحتل.

التاسع من ابريل .. تاريخ أسطوري بطولي.. شهد هذا اليوم المبارك عمليات ومعارك مشرفة خاضتها سرايا القدس مع العدو الصهيوني على مدار عدة أعوام ماضية.. فهذا التاريخ مازال محفوراً في ذاكرة أمجاد الشعب الفلسطيني المرابط.. وسجل صفحات عز وفخار في تاريخ حركة الجهاد الإسلامي وسراياها المظفرة سرايا القدس.

التاسع من ابريل.. سطرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ملاحم عز وكبرياء.. مازالت هذه البطولات مغروسة في جذور ذاكرة شعبنا ومقاومته.. وستبقى صفحات مشرقة في تاريخ سرايا القدس الجهادي المشرف.

أبّت سرايا القدس في هذا اليوم من كل عام إلا وان تلقن جنود العدو الصهيوني دروساً قاسية ومؤلمة لن ينساها، لطالما بقيّ فوق أرضنا من بحرها إلى نهرها، فتمكنت بفضل الله تعالى من قتل 50 جندياً صهيونياً وأصابت العشرات من الجنود والمغتصبين الصهاينة، في عدة عمليات وملاحم أسطورية على مدار عدة أعوام سابقة، وقدمت 4 من خيرة مجاهديها وقادتها الأبطال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

- 9/4/1995 : تمكن الاستشهادي المجاهد خالد الخطيب أحد مجاهدي الجهاد الإسلامي بسيارته المفخخة من تفجير حافلة تقل جنوداً صهاينة على طريق صلاح الدين بالقرب من مغتصبة كفار داروم سابقاً، واعترف العدو الصهيوني بمقتل 10جنود صهاينة وإصابة أكثرمن40 آخرين بعضهم بحال الخطر الشديد .

- 9/4/2002 : نصب أبطال سرايا القدس كمين محكم لجنود الاحتلال الصهيوني خلال معركة جنين البطولية، فتمكنوا من قتل 13 جندياً صهيويناً وأصابوا العديد.

- 9/4/2002: انطلق الاستشهادي المجاهد راغب جرادات من وسط معركة جنين نحو مدينة حيفا المحتلة، وقام بتفجير جسده الطاهرة بحافلة صهيونية مما اسفر عن مقتل 23 جندياً صهيونياً من بينهم 4 ضباط كبار واصابة العشرات بجراح.

- 9/4/2008 : اقتحمت سرايا القدس بالاشتراك مع الإخوة في ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المجاهدين موقع ناحل عوز العسكري الواقع شرق مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة العديد بجراح، واستشهد خلال العملية الشهيد المجاهد حسن عوض من مجاهدي ألوية الناصر صلاح الدين برفح.

- 9/4/2008: تمكن مجاهدي سرايا القدس من قتل جندي صهيوني وإصابة اثنين آخرين خلال تصديهم للتوغل الصهيوني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

أما على صعيد الصواريخ، فمكنت سرايا القدس في مثل هذا اليوم 9/4/2011 من قصف مدن العدو "اسدود، بئر السبع، اوفاكيم، كريات جات" بـ8 صواريخ جراد، مما اسفر ذلك عن وقوع 20 اصابة في صفوف المغتصبين الصهاينة بجراح والعشرات بحالات هلع وخوف والحاق دماراً هائلاً بالمنازل والممتلكات الصهيونية، وفي ذات اليوم استهدفت السرايا كذلك مغتصبة سديروت ومدينة عسقلان والنقب الغربي بـ13 صاروخ من طراز قدس، مما ادى الى وقوع إصابات واضرار جسيمة.

وودعت سرايا القدس في تاريخ 9/4/2003 الشهيد القائد محمود صقر الزطمة أحد أبرز قادة سرايا القدس والمهندس الأول لها، والذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية بمدينة غزة. وزفت السرايا كذلك الشهيد المجاهد ناصر سمير السعافين احد مجاهديها بـ"لواء الوسطى" والذي استشهد جراء استهدافه من قبل المدفعية الصهيونية بقذيفة أثناء تأدية واجبه الجهادي بالقرب من مغتصبة نتساريم المحررة.