لجنة برلمانية مصرية: ليس مقبولا التعامل مع مرضى غزة كأجانب

دعا نواب لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري في اجتماعهم، الليلة الماضية، برئاسة وكيل اللجنة الدكتور حسن البرنس إلى عدم التعامل مع مرضى غزة وليبيا والسودان وكأنهم مرضى أجانب.

وأشاروا إلى أن فريقا طبيا هندسيا يعتزم المشاركة في الزيارة المقبلة لقطاع غزة للإعداد لتقديم مساعدات فنية في هذا المجال للمستشفيات في القطاع.

وأوضحوا أن هذا الفريق سيكون ضمن ثاني زيارة لوفد أعضاء مجلس الشعب من لجنة الشؤون العربية برئاسة الدكتور محمد السعيد إدريس بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا، والتي وصفها النواب بأنها كانت ناجحة، وكشفت عن معاناة الفلسطينيين وافتقارهم إلى الكثير من الأدوية والعلاجات.

ودعوا إلى ضرورة أن تتعاقد وزارة الصحة مع الجهات الطبية الفلسطينية المعنية لتيسير عملية نقل المعدات والأدوية لأهالي غزة.