زكارنة : رواتب موظفي السلطة الأحد المقبل ولا خصومات عليها

أعلن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العمومية في الضفة الغربية، أن موعد رواتب الموظفين السلطة برام الله سيكون يوم الاحد المقبل 15 -4 .

وحول ما تردد مؤخراً عن الخصومات من رواتب موضفي السلطة أكّد زكارنة أن كل ما تردد حول خصم المواصلات والعلاوات الإشراقية عن الموظفين في القطاع عارٍ عن الصحة وأن كشف الرواتب للشهر الحالي بحوزته ولم يتم خصم أي شيكل عن أي موظف .

وأوضح زكارنة انه قام بالاجتماع صباح اليوم الأحد، مع "حكومة فياض" وأوضحوا لهم المشاكل التي تواجه الموظفين جراء تأخر صرف الرواتب .

وطالب زكارنة بإيجاد بدائل لحل هذه المشكلة وذلك بصرف الرواتب للجزء الأكثر تضرراً من تأخر صرفه , لكن لم يتم حتى اللحظة اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وتم اقتراح بعض الحلول والبدائل على "حكومة فياض".