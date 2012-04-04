وفاة النائب في التشريعي حامد البيتاوي وحركة الجهاد والفصائل ينعونه

توفي مساء الأربعاء النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين، في مشفي المقاصد بالقدس المحتلة.

ومنع الاحتلال النائب البيتاوي (70 عامًا) من السفر لتلقي العلاج بالأردن، ما اضطره لإجرائها في القدس، كما رفضت سلطات الاحتلال منح أي من أبنائه تصريح دخول للقدس ولم يكونوا معه عند وفاته.

وبعد إعلان وفاة الشيخ؛ رفضت سلطات الاحتلال منح تصاريح دخول القدس لأي من عائلته وأبنائه لنقل الجثمان، ورفضت التنسيق الإنساني للعائلة.

وكان الشيخ البيتاوي أجرى عددًا من العمليات الجراحية كان أخرها عملية "قسطرة" بالمشفى العربي بنابلس وعمليات أخرى لبتر أصابع قدميه لإصابته بمرض السكري.

وقال أحمد الابن الأصغر للنائب إن والده يصارع المرض منذ أكثر من 20 عامًا حيث أصيب بمرض السكري مما أدى إلى بتر عدد من أصابع قدميه.

من جهتها نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ البيتاوي جماهير شعبنا الفلسطيني عامة وذويه خاصة بوفاته، فيما نعى رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة اسماعيل هنية والفصائل الفلسطينية البيتاوي بوفاته.