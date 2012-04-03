نتنياهو: هناك أربعة مخاطر تهدد أمن « إسرائيل »

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو :" إن هناك أربع تهديدات مركزية تهدد "إسرائيل" ويجب مواجهتها للحفاظ على وجود "إسرائيل".

جاء ذلك خلال لقاء صحافي لنتنياهو أوجز فيه هذه التهديدات خلال 3 سنوات في منصبة كرئيس للوزراء ، وأوضح أن التهديد الأول يتمثل في المشروع النووي الإيراني، والتهديد الثاني إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على "إسرائيل"، والتهديد الثالث قضية اقتحام أجهزة الكمبيوتر من قبل قراصنة الانترنت "الهاكرز"، والتهديد الرابع والأخير هي قضية حماية حدود "إسرائيل".

وأضاف المطلوب الآن المزيد من الضغوط على إيران، قائلا لنفسه "من لا يستطيع العمل في الساحة الدولية لن يستطيع قيادة دولة "إسرائيل" فنحن نعمل بشكل مبرمج من أجل ممارسة الضغوط على إيران.

وحيال الجمود السياسي في عملية التسوية مع السلطة الفلسطينية، قال نتنياهو "نحن نريد ضمان بقاء الشكل اليهودي والديمقراطي "لإسرائيل" مع ضمان الأسس الأمنية "لإسرائيل"، لأننا نريد ضمان بقاء دولة "إسرائيل" دولة يهودية من أجل السلام.