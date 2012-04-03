النونو : ابتداء من « اليوم ».. 500 ألف لتر وقود يومياً لغزة لتشغيل محطة الكهرباء

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بينها وبين حكومة رام الله بإدخال الوقود لغزة سيبدأ "اليوم" الأربعاء حيث سيتم توريد 500 ألف لتر وقود يومياً , إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء .

وأشار طاهر النونو الناطق باسم الحكومة أن ثمن الوقود سيرسل لحكومة رام الله من متحصلات شركة الكهرباء بغزة حيث حولت شركة توزيع الكهرباء في غزة مبلغ 2 مليون شيكل في بداية لتنفيذ هذا الاتفاق , على ان يتم تنفيذه من حكومة رام الله في الوقت المحدد لبدء إنهاء أزمة الكهرباء في القطاع.

وشدد النونو على ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالخطوات الإستراتيجية لحل ازمة الكهرباء , مؤكدةً انه تم وضع جدول زمني لحل الأزمة في ثلاث مراحل .

وأوضح النونو أنه تم تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق مع المصريين بزيادة جهد الكهرباء من 17 – 22ميجا وات، وإضافة 8 ميجا وات خلال 6 أسابيع، فيما ستنفذ المرحلة الثانية من الاتفاق على المدى المتوسط من 6-14 أسبوع، بزيادة قدرة محطة الشيخ زويد بحوالي 25 ميجاوات بالتعاون مع البنك الإسلامي.

وستنفذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق على المدى الطويل من 18-24 شهرا بالعمل على انضمام قطاع غزة إلى منظومة الربط الثماني حيث تم الاتفاق مع بنك التنمية الإسلامي على تمويل هذا المشروع.

وعبرت حكومة غزة عن شكرها وتقديرها لمصر على دورها في التوصل الى هذا الاتفاق ودعتهم الى متابعة تنفيذه كما تم الاتفاق عليه مع مختلف الاطراف، والاستمرار في تحمل مسئولياتها التاريخية والادبية تجاه الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة.

من جهة ثانية نعت الحكومة الفلسطينية الاطفال الثلاثة من عائلة بشير الذين توفوا جراء حريق في منزلهم , مؤكدة على قرارات رئيس الوزراء تجاه العائلة باعتماد الاطفال الثلاثة شهداء.

وتبنت الحكومة بيت العزاء والبدء الفوري باعادة ترميم منزلهم، مشيدة كذلك بخطوة وزارة الاوقاف تقديم ألفي دولار كمساعدة للعائلة المنكوبة، ومحملة الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة بسبب سياسة الحصار الظالمة