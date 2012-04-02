الغنوشي: لا تطبيع مع الكيان الاسرائيلي

اكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية ان تونس لا يمكنها تطبيع علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي .

وقال الغنوشي الذي كان يتحدث خلال احتفال بمناسبة يوم الارض ان "مشكلة التونسيين هي مع الصهيونية وليس مع اليهودية" معتبرا ان الوسيلة الوحيدة التي تتيح للفلسطينيين استعادة ارضهم هي "انتصار الانظمة الديموقراطية في العالم العربي".

واتهم الغنوشي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بانه "خان القضية الفلسطينية" لانه كان "عميلا للصهاينة" .

وتظاهر المئات الجمعة امام مقر المجلس التاسيسي في العاصمة التونسية معربين عن رفضهم لاي شكل من اشكال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي وعن دعمهم للفلسطينيين .

ورفع المتظاهرون الذين لبوا نداء جمعيات من المجتمع المدني والعمالي اعلاما فلسطينية ويافطات تدعو الى "مقاطعة المنتوجات الصهيونية".