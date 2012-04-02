عباس يعتمد الأطفال الثلاثة الذين قضوا في حريق منزل بدير البلح شهداء

قرر الرئيس محمود عباس، اعتماد الأطفال الثلاثة الذين قضوا في حريق منزل بدير البلح بقطاع غزة ليلة أمس، شهداء.

وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، آمال حمد إن الرئيس استقبل الخبر بتأثر كبير جدا، واعتبر الأطفال الثلاثة شهداء الشعب والوطن والثورة، وبناء عليه تم اعتمادهم.

وأضافت أن سيادته بصدد صرف مساعدة مالية عاجلة للأسرة المنكوبة في القريب العاجل، لتمكينها من مواجهة الألم الذي أصابها نتيجة الحادث المؤسف.

وتوجهت حمد باسم أهالي غزة بالشكر والتقدير والعرفان للرئيس لإحساسه المباشر وتحمله المسؤولية تجاه أبناء شعبنا، مؤكدة وقوف كافة أبناء شعبنا خلف قيادته الحكيمة ومواقفه الرائدة والمميزة.