الأربعاء: مناورة كبرى للإخلاء الآمن لطلبة المدارس بغزة

تستعد وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني بتنفيذ إحدى المناورات الكبرى في الإخلاء الآمن لطلبة المدارس وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة صباحاً في مدرسة أم القرى الأساسية بمدينة غزة .

وقال وزير التربية والتعليم العالي د.أسامة المزيني إن المناورة تأتي في سياق خطة الوزارة الإستراتيجية والخطة الخاصة لعام التعليم من أجل توعية الطلبة والمجتمع المحلي بكل الوسائل والأساليب التي يمكن إتباعها للوقاية من الأخطار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي أو أي طاريء.

وأوضح المزيني أن هناك أهمية بالغة للتعاون مع الدفاع المدني لنقل خبرات ضباطه وجنوده إلى طلبة المدارس والهيئات التدريسية للاستفادة منها في وقت الأزمات والحروب والطواريء .

إلى ذلك أكد زكريا الهور مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة أن هذه المناورة التي سيتم تنفيذها ستعطي رسالة مهمة إلى العالم أن أطفال فلسطين وطلبة مدارس قطاع غزة يقعون دائما تحت خطر العدوان الإسرائيلي الذي يطال قصفه المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل مستمر حيث يقتل الأطفال أو يصابوا نتيجة هذا القصف .

وأوضح الهور أن أطفال فلسطين ومدارسهم ليسوا كبقية أطفال العالم ينعمون بالحياة المدرسية الآمنة ضمن المواثيق والقوانين الدولية والاتفاقيات والقوانين الخاصة بحماية الأطفال , لذلك فهم مهددون وهم على مقاعد الدراسة بسبب العدوان الإسرائيلي ومن هنا كانت هذه المناورة لتدريبهم على إخلاء المدارس أثناء الحروب والطواريء

يشار إلى أن هذه المناورة تأتي ضمن سلسلة من المناورات الخاصة بالإخلاء الآمن التي ستشمل مختلف المدارس في مديريات التعليم خلال الفترة المقبلة .