المجلس العسكري يوافق على إقامة مباراة الأهلي بإستاد الحربية

بات من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته أمام البن الاثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على إستاد الكلية الحربية في الثامن من نيسان/أبريل الجاري.

وتلقى النادي الأهلي أمس السبت خطابا من مديرية أمن القاهرة تؤكد من خلاله عدم موافقتها على إقامة المباراة أمام البن لعدم توافر الضوابط والشروط التى أكدت النيابة على ضرورة توافرها في أي ملعب تقام عليه مباريات كرة القدم.

ووضعت النيابة في قرار الإحالة بقضية موقعة بورسعيد ضوابط وقيودا محددة في سبيل تنظيم أي مباراة كرة قدم في مصر،أبرزها ضرورة وجود كاميرات مراقبة إضافة إلى بوابات إلكترونية أمنية.

ولكن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أعلن عن استعداد إستاد الكلية الحربية لاستضافة المباراة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، عزمي مجاهد قال: "إن الاتحاد تلقى موافقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إقامة المباراة على إستاد الكلية الحربية".

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية "المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات وافق على إقامة مباراة الأهلي والبن الأفريقي على إستاد الكلية الحربية ومباراة إنبى و ليديا البوروندي على إستاد جهاز الرياضة العسكري".

ويعول النادي الأهلي كثيرا على جماهيره خلال المباراة المرتقبة أمام البن، حيث سيتم طرح 23 ألف تذكرة للمباراة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.