واعد: نرفض الإبعاد وما حدث في نفحة جاء من أعلى الهرم الصهيوني

رفضت جمعية واعد للأسرى والمحررين القرار الإسرائيلي القاضي بإبعاد الأسيرة هناء شلبي بعد جولة من العذابات والإضراب عن الطعام الذي أمضى 43 يوماً على التوالي احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وقالت الجمعية خلال مؤتمر لها عقد في مقرها بمدينة غزة ظهر اليوم الأحد, ما يجري من أحداث في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اعتداء على الأسرى جاء بقرار من أعلى الهرم الإسرائيلي, معتبرة ما يجري في السجون يخالف كل القوانين الدولية الإنسانية.

ودعت الجمعية, إلى اعتبار يوم الأسير الفلسطيني 17-4 يوماً دولياً وعربياً لنصرة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال, مشيرة, إلى أنه يوم نضالي للدفاع عن الأسرى.

فيما دعا الأسير المحرر مازن فقها, الجماهير العربية والتنظيمات الفلسطينية والشعب بكل أطيافه للأوسع مشاركة في يوم الأسير الفلسطيني دعماً لصمود الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي, وللوقوف الجاد عن المسئوليات المكلفة عليهم.

وقال فقها, إن الأيام القادمة في السجون الإسرائيلية ستشهد معركة قوية بين السجان والأسرى العزل, مؤكداً, بأن الأسرى يريدون دعماً كبيراً من الشعب للوقوف إلى جانبهم وتشجيعهم.

وكانت قوات الاحتلال قد صعدت من إجراءاتها القمعية التعسفية بحق كافة الأسرى في سجون الاحتلال، حيث اعتدت الليلة على أكثر من 60 أسيراً في سجن نفحة، كما شددت من إجراءاتها بحث الأسيرات في سجن هشارون.