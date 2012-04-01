الأسيران ذياب وحلاحلة يدخلان يومها ال32 وسط أنباء عن تدهور حالتهما الصحية

يدخل الأسيران بلال ذياب وثائر حلاحلة اليوم الأحد , يومهما ال32 في الإضراب المفتوح عن الطعام , رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري , وسط تدهور لحالتهما الصحية .

وكان مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس قال مساء الخميس الماضي أن إدارة مستشفى سجن الرملة نقلت الأسير بلال ذياب من جنين، المضرب عن الطعام ، إلى مستشفى "أساف هروفيه" في "تل أبيب" بعد تدهور حالته الصحية، خاصة بعد تعرضه لحالات إغماء متكررة كان آخرها الخميس.

وبين بولس في بيان صحافي صادر عن نادي الأسير أن الوضع الصحي للأسير ثائر حلاحله من الخليل، والمضرب عن الطعام 30يوما على التوالى أيضا خطير للغاية، وأن الإدارة لم تقم بتحسين الظروف المعيشية والصحية للأسيرين ذياب وحلاحله، الأمر الذي فاقم من وضعهما الصحي في ظل البرد القارس والمعاملة السيئة التي يتلقيانها في السجن.

ودعا نادي الأسير المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري بحق الأسرى، وتحديدا الإداريين والمضربين عن الطعام، محذرا في الوقت ذاته من انفجار الوضع في السجون بأية لحظة.

وتجدر الإشارة الي ان الأسيرة هناء شلبي أعلنت عن توقيف إضرابها عن الطعام بعد 42 يوماً , من الإضراب المتواصل ,بعد إبرام صفقة مكره لإبعادها الى غزة , لم تتضح تفاصيل الصفقة حتى اللحظة .

ويشار الى إتباع عدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال لسياسة الاضراب المفتوح عن الطعام , وخاصة بعد رضوخ الاحتلال لمطالب الأسير خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام ل66 يوماً.