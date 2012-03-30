الطقس: أجواء غائمة و الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر في ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.