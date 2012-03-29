الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى استعداداً ليوم الأرض و مسيرة القدس

نقلت وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم الخميس، نقلا عن مصادر عسكرية صهيونية، ان حالة تأهب قصوى أعلنت في صفوف الجيش و شرطة الاحتلال استعدادا ليوم الأرض والمسيرة المليونية نحو القدس غدا الجمعة,

ونقلت القناة الثانية في تلفزيون العدو عن مصادر عسكرية صهيونية ان حالة استنفار اعلنت على امتداد الحدود السورية واللبنانية تخوفا من زحف جماهير باتجاه الحدود مثلما حدث في ذكرى النكبة وذكرى النكسة الماضيين، علما ان هذه المصادر قالت ان احتمالية تكرار ماحدث سابقا ضعيفة.

من جانب اخر تحشد شرطة الاحتلال قواتها في الجليل والمثلث والنقب وفي القدس ومحيطها، استعدادا لمواجهة محتملة مع المتظاهرين الغاضبين.

وكان منظمو المسيرة العالمية للزحف نحو القدس قد استكملوا استعداداتهم في فلسطين وخارجها، لتنفيذ المسيرات والفعاليات المقرة يوم الجمعة بالتزامن مع "يوم الأرض"، وذلك بعد تنفيذ سلسلة من الوقفات والمسيرات والندوات العلمية خلال الفترة القليلة الماضية كجزء من المسيرة العالمية للقدس، بمشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والحكومية والأهلية خصوصاً في قطاع غزة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمسيرة العالمية للقدس الدكتور أحمد أبو حلبية أن كافة البرامج والمناطق والفعاليات ليوم الجمعة تم تحديدها في وقت سابق، وتوجيه كافة المشاركين إلى الطريقة التي سيتم بها تنظيم هذه المسيرات لأقرب نقطة إلى مدينة القدس المحتلة، لافتاً إلى أن قطاع غزة سيشهد مسيرات حاشدة تنطلق من مختلف مساجد القطاع صوب مدخل بلدة بيت حانون على بعد 3 كيلومترات من حدود فلسطين المحتلة عام 1948.

ورفض أبو حلبية في حديثه مع التهديدات التي أطلقتها دولة الاحتلال لاستهداف المشاركين في المسيرة التي تشارك فيها شخصيات بارزة من حوالي 80 دولة عربية وإسلامية ومن كافة قارات العالم، مشيراً إلى أن هذه المسيرات تشكل بداية حقيقية لتحرير مدينة القدس، وتوجيه رسالة واضحة بأن الأمة لا يمكنها الصمت أمام استمرار الاعتداءات على المقدسات.

من جهة ثانية أعلنت لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني عن مسيرات ومهرجانات إحياء لذكرى يوم الأرض في الجليل والنقب..