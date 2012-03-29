الصليب الأحمر يقرر نقل 150 ألف لتر من الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة

أعلن الصليب الأحمر اليوم الخميس عزمه نقل 150 ألف لتر من الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة بسبب الخطر الذي يتهدد حياة الآلاف من المرضى بسبب النقص في الوقود في القطاع.

ودعا الصليب الأحمر في بيان له كافة الجهات المسئولة لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة التي طالت كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

و قالت وزارة الصحة في حكومة غزة اليوم الخميس أن كافة سيارات الإسعاف التي تعمل بالبنزين التابعة لها وعددها 27 سيارة قد توقفت تماما عن العمل نتيجة لنفاذ كامل الوقود.

كما أعلنت اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ بغزة عن توقف 50% من خدماتها بعد نفاذ المخزون من الوقود لديها، بعد أكثر من شهر على أزمة الوقود في قطاع ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في الوقود،أدت إلى شلل معظم الخدمات الحيوية في القطاع، وتوقف محطة التوليد الوحيدة التي توفر أكثر من ثلث حاجة غزة من الكهرباء.