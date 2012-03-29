في الذكرى العاشرة لاستشهادها ..متحدث باسم نتنياهو يهاجم الفدائية « الأخرس »

شن المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هجومًا على الفدائية الفلسطينية آيات الأخرس، في الذكرى العاشرة لتنفيذها عملية فدائية نوعية في أحد المراكز التجارية في القدس الغربية أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، ردًا على عمليات قتل نفذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقالت حركة "فتح" في بيان صحفي، الخميس ، إن اوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي هاجم الاستشهادية آيات الأخرس بألفاظ نابية، عبر الصفحة الرسمية لحركة "فتح" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الذكرى العاشرة لاستشهادها.

وذكرت الحركة "إن أوفير جندلمان قام بكتابة أكثر من تعليق يخرج عن اللباقة الدبلوماسية والإنسانية ويعبر عن عنصرية يمس الاستشهادية بشكل شخصي، كما هاجم جميع الاستشهاديات الفلسطينيات".

وردت حركة "فتح" على تعبيرات جندلمان من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بالقول: "اوفير جندلمان .. صفات العهر وما ادعيته معروف أصحابها من مجتمعكم المنحل الذي لا يدري أمه من أبيه، ورغمًا عن أنف احتلالكم وعنصريتكم، وإن كنت وحكومتك تتغنون بباروخ غولدشتاين (مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي) وكل مجرمي احتلالكم، فنحن أصدق من أن نتغنى بشهداء الحرية والاستقلال"، على حد تعبيرها.