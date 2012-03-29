أبو سلمية : سيارات الإسعاف التي تعمل على « البنزين » توقفت بالكامل

أعلن أدهم أبو سليمة الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ عن توقف كامل سيارات الإسعاف التي تعمل على البنزين في وزارة الصحة وعددها 27 سيارة إسعاف، وذلك بعد نفاذ كامل للوقود الخاص بها.

يذكر أن اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ كانت قد أعلنت عن توقف 50% من خدماتها بعد نفاذ المخزون من الوقود لديها، بعد اكثر من شهر على أزمة الوقود في قطاع.

من جهة ثانية قال أبو سلمية أن اللجنة وضعت خطة طوارئ متكاملة لتأمين سلامة المشاركين في مسيرة القدس العالمية يوم غد الجمعة.

وأضاف أبو سلمية أن اللجنة قررت نشر سيارات إسعاف على مختلف المفترقات الرئيسية على طول شارع صلاح الدين من خانيونس حتى جباليا، كذلك وضع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة ونقطة طبية في مكان المهرجان.

وأشار إلي أن المستشفيات الأربعة القريبة من المكان ( بلسم، وكمال عدوان، والعودة، وبيت حانون ) وضعت على جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ , مؤكداً أن الخطة الموضوعة راعت النقص الحاد في الوقود.