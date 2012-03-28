تقاعس واضح..الأسير هناء مضربة منذ« 43 » وذياب وحلاحلة يدخلان يومهم ال30

تدخل الأسيرة هناء شلبي اليوم لأربعاء, يومها ال43 في الإضراب المفتوح عن الطعام, في ظل تدهور حالتها الصحية , وتزايد عدد المتضامنين من الأسرى في معركتهم وإعلانهم الإضراب عن الطعام كالأسيرين بلال ذياب وثائر الحلاحلة الذين يضربون عن الطعام منذ ثلاثين يوماً .

وأستقطبت تجربة الأسيرة هناء شلبي تضامن عدد كبير من الأسرى داخل السجون يصل لأكثر من 30 أسيراً من مختلف الفصائل الفلسطينية , وسط فتور في التضامن الشعبي والرسمي نصرةً للأسرى في معركتم ضد السجان بالرغم من تدهور الحالة الصحية لعدد منهم.

ومن جانبه بين الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن وضع الأسيرة هناء الشلبي بمستشفى" مئير" في "كفر سابا خطير ،وهنالك قلق حقيقى على حياتها حيث انخفاض ضغطها ، ونقص وزنها ، وإصابتها بنزيف من أنفها وفمها .

عائلة الأسير بلال تضرب ..وعائلة حلاحلة قلقة

ومن جانبها أعلنت عائلة الأسير بلال ذياب المضرب عن الطعام لليوم ال30 على التوالي إضرابها عن الطعام تضامناً مع ابنها المضرب عن الطعام تضامناً مع الأسيرة هناء شلبي.

وقال بسام ذياب شقيق الأسير أن قرار الإضراب جاء للتأكيد بأن الأسرى ليسوا وحدهم في معركة الأمعاء الخاوية , مطالبا كافة عائلات الأسرى المضربين وغير المضربين لمشاركة ذويهم في معركتهم ضد السجان.

واستهجن شقيق الأسير تقاعس التفاعل مع الأسرى سواء من السلطة او من المؤسسات او من الشعب نفسه , مناشداً أبناء شعبنا الى ضرورة التفاعل مع الأسرى.

ومن جانبه عبر والد الأسير ثائر حلاحلة , عن قلقه لعدم تمكنه من معرفة أخبار ابنه المضرب عن الطعام منذ 30 يوماً, متمنياً ان تكلل زيارة وفد الصليب الأحمر اليوم لطمأنته على صحة حالة ابنه بعد توارد الأنباء بتدهور حالته الصحية .

وبين والد الأسير أن الاحتلال يرفض زيارة المحاميين للأسير, لمعرفه الحالة الصحية التي وصل اليها.