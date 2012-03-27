الأسيرة هناء الشلبي .. سأنتصر و أبقى حية وشوكة في حلق الاحتلال

أكدت الأسيرة هناء الشلبي من مستشفى" مئير" في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، إثر زيارة قام بها مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأنها مستمرة في إضرابها المفتوح عن الطعام وبإذن الله ستنتصر إلى موقف يبقيها حية شوكة في حلق الاحتلال والمحتلين.

وأوضح المحامي بولس بأن الأسيرة الشلبي في وضع صحي خطير , مؤكداً أنه تم اطلاع الأسيرة الشلبي هناء خلال الزيارة على قرار قاضي المحكمة العسكرية الذي رفض استئنافها و حيثيات الالتماس الذي قدم باسمها للمحكمة العليا.

وعبرت هناء عن استيائها وغضبها من قرار المحكمة العسكرية، وعدم ثقتها وفقدانها لأي أمل أو نتيجة إيجابية قد تنتج من المحكمة العليا .

ولفتت الأسيرة هناء بأنه وقبل يومين أصيبت بنزيف من أنفها وفمها وأدى ذلك إلى حدوث اضطراب نفسي لديها وخوف شديد، وأضافت بأن مدير جمعية أطباء لحقوق الإنسان قام بزيارتها وطلب بأن يتم إضافة بعض الفيتامينات إلى الماء وأكد لها بأن ذلك لن يكسر إضرابها وبناءا على هذا التصريح وافقت الأسيرة أن يتم إضافة بعض الفيتامينات.

وأشار المحامي بولس في زيارته بأن أطباء المستشفى قاموا بزيارتها وأخبروه بأنهم سيبقونها في المستشفى لأيام أخرى لمراقبة وضعها الصحي.

ونقلت الأسيرة هناء تحياتها كل المتضامنين معها وتحياتها لشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها لازالت في وضع صحي صعب للغاية.