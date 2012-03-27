لجنة التواصل الجماهيري للجهاد تزور جمعية المخاتير بغزة

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي زيارة إلى جمعية المخاتير بغزة.

وكان في استقبال الوفد الزائر مختار المخاتير الشيخ سيف عبد اللطيف أبو رمضان مسئول الجمعية ولفيف من الوجهاء والمخاتير.

فيما تقدم الوفد مسئول لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة الشيخ أبو وسيم الوادية، والشيخ الداعية عمر فورة، والشيخ الداعية شعبان أبو غنيمة، والقيادي في الحركة الأستاذ وليد حلس، والشيخ أبو حسام المغني بالإضافة إلى الشيخ أبو اشرف الديني.

وأشاد كلٌ من الشيخ أبو غنيمة والشيخ فورة بالدور الهام للمخاتير في حل المنازعات ورأب الصدع، وإعادة اللحمة للجسد الفلسطيني الواحد، مثمنين دور جمعية المخاتير في تأهيل رجال الإصلاح ليكونوا على قدر المسئولية المنوطة بهم في إصلاح ذات البين وباركوا لهم جهدهم وجهادهم المستمر.

وبدوره ثمن المخاتير أبو رمضان هذه الزيارة التي لها الأثر الطيب في نفوس رجال الإصلاح والعاملين في الجمعية، مُؤكداً على الدور الهام لحركة الجهاد الإسلامي في مقارعة الاحتلال وما فعله مقاوموها و رجالها في التصدي للعدوان الأخير على قطاع غزة "معركة بشائر النصر شاكرا لجنة التواصل الجماهيري على هذه الزيارة.

بدوره أشاد الشيخ نادر المصري بحركة الجهاد الإسلامي ودورها في الأسبوع الماضي في مقارعة الاحتلال وإيلام العدو وان الحركة أثبتت أنها ندا للاحتلال وأنها أثبتت أنها حركة لا تريد الدنيا ومتاعها وان أبطالها يريدون الآخرة.

ومن جهته , شدد الشيخ الوادية على استمرارية الزيارات لتشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والتعليمية والخدماتية على مستوى قطاع غزة، شاكراً كافة المؤسسات على حسن الاستقبال لوفود لجنة التواصل على جميع المستويات، وأكد على تلاحم لجنته مع جهود المصالحة لتحقيقها على ارض الواقع وإنهاء الانقسام.

من ناحيته , شكر الشيخ جمعة صيام الأخوة في جمعية المخاتير بغزة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.