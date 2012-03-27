بتهمة الصلاة في الأقصى..محكمة الاحتلال تمدد توقيف 11 شابا من القدس

أصدرت محكمة الصلح الصهيونية مساء أمس الاثنين أمرا بتمديد توقيف 11 شابا من القدس، حتى يوم غد الأربعاء، حيث وجهت لهم تهمة أداء الصلوات الخمس في المسجد الأقصى والقيام برحلات جماعية.

وقال مراسلنا في القدس أن من بين الذين تم تمديد توقيفهم شابان وهما غيث ناصر غيث وجودت جودت من باب حطة وواد الجوز، بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزلهما ليلة أمس .

والثلاثة الآخرون تم إعتقال اثنين منهم من منزلهما بتاريخ 20 – 3 – 2012، وهما رامي صالح الفاخوري، 20 عاما، من باب حطة وأحمد الجلاد من الطور, أما الثالث فهو فادي الجعبة، 22 عاما، من سكان البلدة القديمة بالقدس.

وقد تم توقيفهم حتى الآن ثلاثة مرات، ورفضت المحكمة حضور عائلاتهم جلسات المحاكمة بدعوى أنها جلسات سرية.

من جانبها، استنكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين ما يجري من محاكمات لشبان يصلون داخل المسجد الأقصى واعتبرتها سابقة خطيرة ومسا بحقوق الإنسان, وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والمحلية التدخل لدى محاكم الاحتلال لوضع حد لانتهاك حقوق الفلسطينيين بالقدس في العبادة والحركة والسفر.