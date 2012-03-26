إدارة سجن الشارون تنقل السجينات « الإسرائيليات » الجنائيات لقسم الأسيرات الفلسطينيات

أكدت الأسيرات في سجن الشارون لمؤسسة الأسرى "مهجة القدس" اليوم الاثنين، أن إدارة السجن نقلت أمس السجينات اليهوديات الجنائيات إلى قسم (2) المتواجدات فيه جميع الأسيرات الفلسطينيات, مما سيشكل خطراً عليهن بسبب المعاملة السيئة التي سيواجهنها من تلك الجنائيات.

وذكرت الأسيرات عبر رسالة مُسربة تلقت "مهجة القدس" نسخةً عنها اليوم, أن إدارة السجن قامت أمس بنقل السجينات اليهوديات الجنائيات إلى الغرف المجاورة لغرفهن في نفس القسم الذي يعشن فيه والبالغ عددهن (22) سجينة جنائية.

ولفتن النظر إلى أن إدارة السجن قامت منذ حوالي أسبوع بتنظيف الغرف المجاورة لغرفهن في القسم, وبعد سؤالهن للإدارة أبلغن بأنه سيتم نقل الجنائيات في تلك الغرف.

ونوهن في رسالتهن التي وصلت "مهجة القدس" إلى أن أوضاعهن في قسم (2) سيئة للغاية إلى أبعد الحدود فخصوصيتهن تستباح بفعل الكاميرات الموصولة بالقسم وفي ساحة الفورة وكذاك لوجود الكثير من الحشرات كالصراصير والفئران.

وأكدن أن وجود الكاميرات يزعجهن جداً كونهن ملتزمات وتحدثن أكثر من مرة مع نائب مدير السجن وضابط الأمن والمخابرات من أجل إزالتها ولكن لا جدوى.

من جهتها؛ طالبت "مهجة القدس" بضرورة تدخل الجهات المعنية بحقوق الأسرى وخاصة الصليب الأحمر للعمل على إخراج الجنائيات اليهوديات من القسم الذي تعيش فيه الأسيرات, لخطورة تواجدهن على حياة الأسيرات, خاصةً وأن غالبية الجنائيات محكومات على قضايا أخلاقية إضافة إلى أن الجنائيات يتعمدن توجيه الألفاظ السيئة للأسيرات.