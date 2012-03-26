الأسيرة هناء تدخل يومها ال41 ..وتظاهرة تضامنية في الناصرة معها اليوم

تدخل الأسيرة هناء شلبي يومها ال41 في الإضراب المفتوح عن الطعام , بعد تدهور حالتها الصحية , ورفض محكمة بالامس "عوفر" الاستئناف الذي قدم ضد قرار تثبيت الاعتقال الاداري للاسيرة هناء الشلبي .

وأدان نادي الأسير بالامس وبشدة القرار، واعتبره حكم بالإعدام الرسمي على الأسيرة رغم التقارير الطبية التي أكدت أنها دخلت مرحلة الخطر، مطالبا مؤسسات حقوق الانسان بالضغط على "إسرائيل" للافراج الفوري عنها.

وتعتقل "إسرائيل" الشلبي (30 عاما ) من بلدة برقين قضاء جنين في مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، وأعلنت رفضها فك الاضراب رغم وضعها الصحي الخطير.

ومن جهة أخرى دعت الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل المحتل ومؤسسة "يوسف الصديق" إلى تظاهرة تضامنية مع الأسيرة هناء الشلبي اليوم لاثنين.

ووجهت الدعوة للمشاركة في التظاهرة التضامنية في ساحة شهاب الدين أمام كنيسة البشارة في مدينة الناصرة.

وتأتي هذه التظاهرة تضامنا مع الأسيرة هناء الشلبي التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 41يوما، وذلك احتجاجا على اعتقالها الإداري بعد فترة قصيرة من تحررها في إطار صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حركة حماس.