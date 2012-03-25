العمل النسائي بغزة ينفذ سلسلة ورش عمل بالتنسيق مع مركز هدف لحقوق الإنسان

نفذت دائرة العمل النسائي بغزة الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي بغزة سلسلة ورش عمل بعنوان "حقوق المرأة من الوصول إلى العدالة" بالتنسيق مع مركز هدف لحقوق الإنسان بمقر العمل النسائي بغزة, و ذلك بحضور مسئولة اللجنة الدعوية التابعة للدائرة الأخت أم محمد عبدو والداعيات ومشرفات المناطق

حيث ألقت المحاضرة المحامية منيرة الشافعي وتحدثت عن المرأة لمهمشة وأشارت إلى ذلك بأنها هي الضلع الضعيف

وتطرقت الشافعي إلى موضوع الميراث وحقوق المرأة من الناحية القانونية والشرعية وكيف كرم الإسلام المرأة بإعطائها كامل حقوقها بالميراث وكذلك تطرقت إلى موضوع النفقة

وقالت الشافعي لابد من معرفة كل حق وإعطاء كل ذي حق حقه

ويشار هنا إلى ان دائرة العمل النسائي بغزة تقوم بتنظيم سلسلة من الدورات والورش والأنشطة والفعاليات التي تعنى بالمرأة و ما يخصها في كافة مناحي الحياة