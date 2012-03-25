العليا الإسرائيلية تأمر بإخلاء مستوطنة 'ميجرون' حتى الأول من آب المقبل

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية 'ميجرون'، يتم بموجبه إخلاء المستوطنة حتى عام 2015 وأمرت المحكمة بإخلاء المستوطنة حتى أول شهر أب القادم.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا بهدم المستوطنة المقامة على أرض خاصة، لكن حكومة نتنياهو ماطلت كثيرا في تنفيذ القرار بسبب تهديدات المستوطنين وأعضاء كنيست ووزراء من اليمين.

وكانت الحكومة شكلت لجنة برئاسة الوزير، بيني بيجن، لإيجاد حل للمستوطنة وتم الاتفاق بين اللجنة والمستوطنين على نقل المستوطنة من مكانها إلى مكان قريب.

وقدمت النيابة العامة الاتفاق لإقراره في المحكمة لكن القضاة رفضوه وأمروا بإخلاء المستوطنة.