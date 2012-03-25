نادي الأسير: الاحتلال يرفض استئناف محاكمة الشلبي

أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن محكمة "عوفر" رفضت استئناف الذي قدم ضد قرار تثبيت الاعتقال الاداري للاسيرة هناء الشلبي (30 عاما ) التي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم ال39 احتجاجا على اعتقالها وتحويلها للاداري .

وأدان نادي الاسير وبشدة القرار، واعتبره حكم بالإعدام الرسمي على الأسيرة رغم التقارير الطبية التي أكدت أنها دخلت مرحلة الخطر، مطالبا مؤسسات حقوق الانسان بالضغط على "إسرائيل" للافراج الفوري عنها.

وتعتقل "إسرائيل" الشلبي (30 عاما ) من بلدة برقين قضاء جنين في مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، وأعلنت رفضها فك الاضراب رغم وضعها الصحي الخطير.