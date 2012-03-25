بيرتس:« إسرائيل » تحتاج لـ26 قبة حديدية

حذر وزير الجيش الإحتلال السابق "عمير بيرتس" صباح اليوم الأحد، من تخصيص استخدام منظومة القبة الحديدية في حماية المواقع العسكرية، وتجاهل حماية الجمهور الإسرائيلي في حال اندلاع مواجه مقبلة مع "إسرائيل".

وطالب "بيرتس" الحكومة الإسرائيلية بالتزود بالمزيد من أنظمة القبة الحديدية قائلاً:"يجب على إسرائيل التزود بثلاثة عشر قبة حديدية جديدة، وعدم الاكتفاء بما لديها من القبب الحديدية، وإذا أرادت أن تشكل غطاء كاملاً أمام الصورايخ فيجب عليها أن تتزود بـ 20 إلى 26 بطارية قبة حديدية".

وتابع قائلاً خلال حفل أقيم في مدينة بئر السبع:"أنا آمل ألا يتم تفضيل حماية المواقع العسكرية، على الجمهور "الإسرائيلي" في حالات الطوارئ، نظراً إلى النقص في عدد القبب الحديدية".