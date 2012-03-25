الصاندي تايمز: قاعدة إسرائيلية للتجسس على إيران في شمالي العراق

الت مصادر غربية إن "جواسيس" إسرائيليين ينشطون في إيران، وينطلقون في عملهم من قاعدة سرية أقامتها إسرائيل شمالي العراق، حيث يقوم هؤلاء الجواسيس بالتسلل للأراضي الإيرانية لمراقبة ورصد تقدم المشروع الذري الإيراني وجمع الأدلة التي تثبت " السعي الإيراني لتطوير قدرات ذرية".



وقال موقع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، اليوم الاحد، إنه وفقا لتقرير نشرته اليوم صحيفة "الصاندي تايمز" البريطانية، فقد قامت إسرائيل بتوجيه عناصرها لقواعد تملكها إسرائيل في العراق.



وبحسب الصحيفة البريطانية فقد تخفى الإسرائيليون بزي جنود إيرانيين، حتى يتمكنوا من البحث عن أدلة تثبت أن المشروع الذري الإيراني يهدف إلى "تصنيع أسلحة ذرية وليس فقط للأغراض السلمية كما تدعي إيران". وبحسب التقرير المنشور في الصحيفة البريطانية فإن الجواسيس الإسرائيليين يقومون بفحص مستوى الإشعاع الذري في المنشآت الإيرانية المختلفة.