مشعل يطلب يد فتاة مقدسية لأسير مقدسي محرر

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق النقاب ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل طلب يد احدى الفتيات للأسير المحرر المتواجد في تركيا ماجد قطيش عبر برنامج التوصل الاجتماعي “سكايب-SKYPE”.

وكتب الرشق عبر صفحة "الفيسبوك"، الأخ أبو الوليد وخلال وجوده في استانبول، استجاب للأخ الأسير المحرر ماجد قطيش .. ليطلب له يد إحدى كريمات عائلة التميمي (من القدس) التي تسكن عمان من والدها بحضور عدد من أهلها.. عبر السكايب. وأضاف: "ألف مبروك للعروسين.. وعقبال باقي المحررين".

يذكر ان ابو قطيش هو أسير محرر من القدس وتم اطلاق سراحه عبر صفقة تبادل الاسرى الاخيرة حيث كان يقضي حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و40 عاما.