فتح تدعو لأوسع مشاركة في مسيرة « القدس العالمية » في ذكرى يوم الارض

رام الله – دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح " جماهير شعبنا لهبة جماهيرية واحدة والمشاركة في مسيرة " القدس العالمية " في ذكرى يوم الارض وذلك يوم الجمعة 30 آذار .

وقال بيان صدر عن مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح " إن الأرض هي مركز الصراع ولب القضية وبقائنا مرهون بالحفاظ عليها والتمسك بكل شبر منها فالصراع مستمر سنوات حتى يومنا هذا ولا يزال الكيان الصهيوني يتبع سياسة مصادرة الأراضي وبوتيرة تتصاعد بشكل لافت تكاد تصل إلى أعلى مستوياتها في عامنا هذا معتمدا بالدرجة الأولى على انقسامنا كفلسطينيين على أنفسنا وانشغال العالم بأحداث ومتغيرات من حولنا ويزيد من هذا التصاعد ضعف الإدارة الأمريكية الحالية بالإضافة إلى وجود حكومة يمينية ترأس دولة الاحتلال والتي تعبر عن المستوطنين الأكثر تطرفا والذين يحاولوا قضم اكبر مساحة ممكنة من أراضينا وخاصة في القدس والأغوار دون إغفال باقي أراضي الضفة بشكل عام .

واشار البيان لقد تداعى أحرار من العالم لمسيرة عالمية تكون وجهتها القدس, وذلك في الثلاثين من آذار القادم, تنطلق من دول الطوق, يصاحبها تحركات في كل أنحاء العالم أمام السفارات الصهيونية استنكارا للعدوان الذي يمارسه العدو الصهيوني في المدينة المقدسة متحديا مشاعر المسلمين والمسيحيين بإجراءاته التي يتحدى بها العالم بكل صلف ووقاحة متناسيا أنّ القدس أرض محتلة, وأنّه لا يملك الحق في تغيير معالمها الحضارية والدينية, وأنّه يجب أن يخرج منها طال الزمن أو قصر.

ونحن في حركة فتح نضم صوتنا الى صوت جميع احرار العالم ونؤكد على نصرة القدس والارض في ذكرى يوم الارض وكل يوم ونضم صوتنا الى صوت اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى يوم الارض واللجنة الوطنية الفلسطينية لمسيرة القدس العالمية للمشاركة في المسيرة الشعبية يوم الجمعة 30 آذار على مدخل قلنديا حيث يكون التجمع في مخيم قلنديا الساعة 12:00 ظهرا و إنطلاق المسيرة الساعة 12:30 وفي بيت لحم التجمع في الكريتاسوبعدا التوجه الى احدى المداخل المؤدية الى مدينة القدس .