أبو السبح: لم نتلق تنسيق رسمي بشأن زيارة الوزير قراقع و قدورة فارس لغزة

رحب وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة غزة الدكتور عطا الله أبو السبح، بزيارة وزير الاسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، لقطاع غزة لكنه نفى تلقيه ترتيبًا أو تنسيقًا رسميًا بشأن الزيارة.

وشدد في تصريح صحافي على أهمية دراسة العمل المشترك بين المسؤولين الفلسطينيين من أجل نصرة قضية الأسرى القابعين خلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "إن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني، تستوجب العمل المشترك والموحد من قبل جميع الأطراف والمؤسسات، في ظل المعاناة المستمرة، والعقوبات المتزايدة بحق الأسرى الفلسطينيين".

بدوره، أكد المختص بشئون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن زيارة وزير الأسرى عيسي قراقع، ورئيس نادي الأسير في الضفة الغربية لقطاع غزة قريبة جدًا، وذلك من أجل رسم استراتيجية موحدة لنصرة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال.

وبين فروانة أنه يرعى الجهود الحثيثة لترتيب زيارة قراقع وفارس لقطاع غزة، لبحث التعاون المشترك، وتنظيم الفعاليات المنظمة والمشتركة، مع وزارة الأسرى في غزة، والمؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.

وكان رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، قد دعا قراقع وفارس، وكل المعنيين بملف الأسرى في القدس وأراضي الـ48 لزيارة قطاع غزة، لعقد سلسة لقاءات وورش عمل مع وزير الأسرى في غزة ولجنة الأسرى بالمجلس التشريعي، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وكل المؤسسات المعنية بقضية الأسرى لرسم استراتيجية موحدة لنصرة الأسرى في ظل التصعيد الإسرائيلي ضدهم.

وأكد فروانة أن جميع الترتيبات والتنسيقات لهذه الزيارة "تجري بنوايا حسنة"، لكنها تنتظر الوقت المناسب لجميع الأطراف لزيارة غزة، "نظرًا لانشغالهم بأعمال وفعاليات الأسرى داخل الوطن وخارجه".