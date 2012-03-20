التواصل الجماهيري والإصلاح ترعى صلحا عشائرياً بغزة

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي صلحا عشائريا بين عائلتي دغمش وعابد سدته روح التسامح والإخوة والعفو.

كان على رأس لجنة الإصلاح رجل الإصلاح محمود المغني ابو محمد والمختار أبو أيمن الضبة والشيخ مسئول التواصل والإصلاح تحسين الوادية أبو وسيم والشيخ الداعية عمر فورة والشيخ شعبان أبو غنيمة والشيخ ابو يحيى حلس.

من جهته القى كلمة الإصلاح الشيخ عمر فورة اشاد بالعائلتين الكريمتين لما وجد عندهم كرم الضيافة والعفو والصفح وخص بالذكر عائلة دغمش لما وجد عندها من العفو والصفح والامتثال لشرع الله وشكر كل من ساهم في حل هذا الخلاف.

بدوره رجل الإصلاح الكبير محمود المغني ابو محمد شكر عائلة دغمش على حسن الاستقبال والاستجابة السريعة للصلح وأكد على دور العائلة المهم في الإصلاح بين الناس وشكر كل من ساهم في حل هذا الشجار.

من ناحيته , الوجيه ابو علي دغمش شكر لجنة الإصلاح ورجل الإصلاح ابو محمد المغني والمختار ابو ايمن الضبة وكل من ساهم في حل هذا الخلاف , وثمن دور لجان الاصلاح في رأب الصدع بين الناس وسرعة العمل على حل الخلافات بسرعة.