الصليب الأحمر يتوسط لزيارة عائلة هناء شلبي الأسبوع الجاري

أكّد مدير عمليات اللجنة الدولية الصليب الأحمر في الشرق الأوسط، جاي ميليت، أن طبيب اللجنة سيزور النائب أحمد الحاج علي المضرب عن الطعام في سجن "مجدو" الإسرائيلي منذ 8 أيام، وذلك خلال لقاء رسمي مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف.

ونوّه ميليت في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إلى أنّ طبيب ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ينظمون زيارات شبه يومية للأسيرة هناء شلبي، في سجن "هشارون" الإسرائيلي، منذ خوضها إضرابها المفتوح عن الطعام، في السادس عشر من فبراير الماضي، احتجاجاً على استمرار اعتقالها الإداري.

وأشار جاي ميليت ونائبه إلوي فيليون، خلال لقاء رسمي مع رئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومديرته الإقليمية، عُقد مساء الاثنين في جنيف، إلى أنّ اللجنة الدولية تتابع باهتمام بالغ توسّع حالة الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، حيث تستعد طواقمها للتكيّف مع هذا التوسع.

وأوضح المسؤولان الدوليان أنّ لجنتهم تتابع عن كثب الحالة الصحية للأسير خضر عدنان، بعد إنهائه إضراباً عن الطعام استمر قرابة الشهرين، كاشفين عن سعي اللجنة الحثيث من أجل السماح لذوي الأسيرة هناء شلبي بزيارتها خلال الأسبوع الجاري.

واستعرض الطرفان آخر الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل السماح لعائلات أسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم، حيث أكد ميليت على أنّ الجهود تبذل الآن على أعلى مستوى من أجل حث الجانب الإسرائيلي على إنهاء هذا "الحرمان العقابي" من الزيارة، معرباً عن أمله في أن تتحقق إنفراجة قريبة في هذا الملف.

كما أشار مدير عمليات الصليب الأحمر إلى أنّ لجنته "لا تواجه أية صعوبات في زيارة المعتقلين لدى أجهزة الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ولفت ميليت النظر إلى أن الحكومة في غزة، تحترم الاتفاقية الموقعة ما بين الصليب الأحمر والسلطة الوطنية الفلسطينية، التي تقضي بتسهيل حركة مندوبي الصليب الأحمر داخل السجون ومراكز الاعتقال التابعة لها.