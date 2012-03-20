ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

نقابة الموظفين تدعو لمراعاة تعديل قانون الخدمة المدنية في الموازنة العامة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 07:43 - 20 مارس 2012
مشاركة

دعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى مراعاة تعديل قانون الخدمة المدنية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 'إن أي إقرار للموازنة لهذا العام يجب أن يراعي حقوق ومطالب العاملين في القطاع العام، خاصة أننا نعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب رصد موازنة خاصة لهذا التعديل'.

وأشار نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي، إلى أنه وعلى مدار سنوات سابقة تضرر الموظفون من عدم تنفيذ علاواتهم ودرجاتهم المستحقة ما ألحق ضررا واضحا بهم، متسائلا: هل من المعقول أن يصار إلى إقرار الموازنة لهذا العام دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق المستحقة؟ وحذر عنساوي من وضع راتب الموظف وحقوقه تحت المجهر، مشيرا إلى أنه عند حصول أزمة مالية يسارع بعض الوزراء للمطالبة بتقلص وخصم من رواتب الموظفين.

وأكد رفض النقابة إقرار وتمرير الموازنة دون التنسيق والتشاور مع القطاعات المختلفة من شعبنا في ظل غياب الرقيب على هذه الموازنة، ومقرها ألا وهو المجلس التشريعي.

 

متعلقات