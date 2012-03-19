النونو : تصريحات الأحمد تخريب منظم للمصالحة

استهجن طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بغزة التصريحات المتلاحقة لعزام الأحمد القيادي في حركة فتح ضد الحكومة وحماس, معتبراً إياها "تخريباً منظماً" للمصالحة الوطنية.

واعتبر النونو في تصريح له مساء الاثنين, أن تصريحات الأحمد محاولة للتنصل من استحقاقاتها, مشيراً إلى أن حركة فتح وحكومتها بالضفة المحتلة, لم تنفذ أياً من التزاماتها التي وعدت بها.

الجدير ذكره أن عزام الأحمد كان قد صرّح لصحيفة "المستقبل" اللبنانية أمس, بأن إرادة إنهاء الانقسام لدى قيادة حماس في غزة "غير متوافرة"، وأن إيران تدعم حماس لإبقاء الانقسام.