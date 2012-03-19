عباس يطلع أوباما على فحوى رسالته لنتنياهو

أطلع الرئيس محمود عباس الرئيس الأميركي باراك اوباما على فحوى الرسالة المزمع إرسالها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام المقبلة.



وأكد الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس أوباما ظهر الاثنين استعداد الجانب الفلسطيني الدائم للعودة إلى المفاوضات إذا ما استجابت "إسرائيل" لطلب الرباعية بخصوص موضوعي الأمن والحدود.



وأشار إلى لنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والاجتياحات المتكررة إلى جانب الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، في الوقت الذي تفي فيه السلطة بكافة التزاماتها.



كما وضع عباس الرئيس الأمريكي في صورة إعلان الدوحة وكيفية تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة، واتفق الرئيسان على استمرار التشاور والاتصال فيما بينها.



من جانبه، وضع أوباما الرئيس عباس في صورة اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن موضوع عملية السلام بما فيها لقاءات عمان كانت على جدول الأعمال وتم الحديث فيها بشكل مطولز



كما أكد أوباما وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن عملية السلام أولوية كبرى بالنسبة له منذ اليوم الذي تولى فيها الرئاسة