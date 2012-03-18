محكمة الاحتلال تُغرّم ماليا وتُحوّل 3 أطفال مقدسيين الى الحبس المنزلي

حولت محكمة الصلح الصهيونية ثلاثة أطفال من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك الى الحبس المنزلي بعد دفع كل منهم كفالة مالية مقدارها 1500 شيكل وعشرة آلاف شيكل كفالة شخصية لكل واحد منهم من قبل اهاليهم.

وشملت القرارات: علي صبري ابو ذياب، 16 عاما،ً ومنير ابراهيم العباسي، 17 عاماً، وشادي جعافرة، 15 عاماً.

يذكر أن أبو ذياب يعتقل للمرة الرابعة في الأشهر الماضية وفي كل مرة توجه اليه تهمة رشق الحجارة وإلقاء زجاجات حارقة على المستوطنين وقوات الإحتلال وقد تعرض لضغط التحقيق خلال فترة الاعتقال ومنع عنه الطعام والشراب ودورة المياه وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح منذ اللحظات التي اعتقل بها من منزله في عين اللوزة بسلوان بساعات الفجر وقضى أربعة ايام خلف القضبان في محاولات من قبل محققي الإحتلال نزع اعترافات منه على انه اشترك بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة على المستوطنين وقوات الإٍحتلال.