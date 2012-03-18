ليبرمان: الحرب مع إيران ستكون كابوساً عالميا ولن تقف دول الخليج على الحياد

قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي يقوم بجولة في الشرق الأقصى، إن اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران ستكون كابوساً عالمياً، ولن تقف خلالها دول الخليج وخصوصاً السعودية على الحياد.

وقال ليبرمان المتواجد في مقابلة أجرتها معه صحيفة (يديعوت أحرونوت) ونشرتها اليوم الأحد، إنه 'إذا نشبت الليلة حرب مع إيران، لا قدر الله، فإن هذا سيكون كابوساً، وسيكون الجميع بداخلها وبضمنها دول الخليج بما في ذلك السعودية ولن يقف أحد على الحياد'.

وأردف أنه 'علينا فعل كل شيء من أجل أن تتحمل الأسرة الدولية المسؤولية وتوقف الإيرانيين'.

ووصل ليبرمان إلى العاصمة الصينية يوم الخميس الماضي، في محاولة لإقناع المسئولين الصينيين بدعم تشديد العقوبات ضد إيران، وأن جولة المحادثات بين الغرب وإيران الشهر المقبل تشكل فرصة أخيرة لحل الأزمة بطرق سلمية