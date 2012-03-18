يديعوت: السلطة و« إسرائيل » توشكان على توقيع اتفاقية اقتصادية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مفاوضات سرية بين وزارة المالية "الإسرائيلية" والسلطة الفلسطينية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين, وبحسب الصحيفة فإن الجانبين على وشك التوقيع على اتفاقية اقتصادية.

وأشارت يديعوت إلى أن هذه المفاوضات التي تجري منذ أشهر طويلة هي الصلة الرسمية الوحيدة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في مستوى الوزارات الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية الإسرائيلية "يوفال شتاينتس" كان قد أوقف هذه المفاوضات بعد توجه السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ولم يتم استئنافها إلا بعد فشل محاولة السلطة الفلسطينية بنيل العضوية.

وتهدف هذه المفاوضات إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين، بناءً على البروتوكول الذي وقع في باريس عام 1995م، بين الحكومة "الإسرائيلية" ومنظمة التحرير الفلسطينية، والذي ينص على تبادل البضائع الفلسطينية و"الإسرائيلية" بين الجانبين بلا رسوم أو جمارك، بالإضافة إلى تحويل الحكومة "الإسرائيلية" الرسوم الجمركية التي تفرضها على البضائع التي يستوردها التجار الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر "الإسرائيلية"، للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات بين الجانبين لا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بل تحسين الاتفاق الحالي وتطويره.