الهباش يبحث ترتيبات موسم الحج القادم

طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية برام الله محمود الهباش، بزيادة 'حصة فلسطين من الحجاج' لهذا العام، خلال لقائه وزير الحج السعودي بندر الحجار، في الاجتماع السنوي المنعقد في جدة لبحث ترتيبات موسم الحج القادم. وأشاد الهباش، حسب بيان صادر عن مكتبه، بالجهود التي تبذلها وزارة الحج السعودية، وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بموسم الحج، ودورها في تقديم المكرمات المتمثلة في مكرمات خادم الحرمين الشريفين، والتي تنعكس إيجابا على أبناء شعبنا، وتخفف من معاناته وحصاره. وأثنى الهباش على التعاون المثمر والبناء، ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع وزارة الحج السعودية، ومؤسسات الخدمات والطوافة في المملكة العربية السعودية، والتي تنعكس على نجاح موسم الحج في كل عام. وأكد التزام بعثة الحج الفلسطينية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، حفاظا على حجاج بيت الله الحرام، وضمانا لاستمرار أداء المناسك بكل يسر وراحة. وقدم الحجار، شرحا عن الخطط التي تقوم بها وزارته على كافة الأصعدة وفي مختلف المواقع، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة ضيوف الرحمن.