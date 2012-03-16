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أوباما قد يضرب المفاعل الإيرانية قبل الانتخابات الأمريكية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:35 - 16 مارس 2012
باراك أوباما باراك أوباما
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اعتقد مسئولون كبار في البيت الأبيض الأمريكي أن خطة البنتاغوت لضرب المفاعل النووية الإيرانية سيؤدي إلى تعطيل برنامجها النووي على حد تعبيرهم إلى فترة طويلة.

وتوقع المحلل في صحيفة يديعوت احرينوت, ناحوم بارنيع, أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يأمر بتنفيذ هذه الخطة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الإيراني علي صالحي ان هجوما إسرائيليا على المنشآت النووية الإيرانية من شأنه أن يؤدي إلى زوال الدولة اليهودية في غضون أسبوع, مؤكداً ان "إسرائيل تدرك ما أقوله جيداً.

 

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