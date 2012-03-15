مركز بيرزيت يعقد الورشة التدريبية الثالثة ضمن مشروع التثقيف الإعلامي

عقد مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت، الورشة التدريبية الثالثة ضمن مشروع التثقيف الإعلامي في محافظة بيت لحم بتاريخ 9 و10 آذار 2012، بتنفيذه يومين تدريبيين استهدفا في جوهرهما تدريب مجموعة من العاملين في المؤسسات والفرق الفنية والثقافية في كل من الضفة الغربية والقدس.

وقد هدف التدريب الذي عُقد في مقر مسرح الحارة في بيت جالا، إلى تثقيف العاملين في المؤسسات الفنية حول أهمية الإعلام، وكيفية استخدام وسائله المختلفة في نشر الرسائل الفنية إعلامياً، إلى جانب تثقيفهم حول أهمية صحافة المواطن وكيفية تجنيدها لتوثيق الأعمال الانتاجات الفنية على وجه الخصوص.

وقد تضمن اليومان التدريبيان عدة مواضيع، تراوحت بين توضيح ماهية الإعلام، وأهم الفروق بين مفهومي الدراسة الإعلامية والتثقيف الإعلامي، إلى جانب تناول الخبر الفني تحريراً وصياغةً، وتبيان أبرز المفاهيم المتعلقة بصحافة المواطن، واستعراض أهم مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها وربطها بعضا ببعض، وقد ركز التدريب كذلك على الحملات الإعلانية الالكترونية والأرشيف الالكتروني والترويج الإلكتروني، وكيفية تجنيد السابقة في خدمة المؤسسات الفنية التي يعملون بها تبعا لتوجهاتها المختلفة والمتنوعة.

ومن الجدير ذكره أن المدربة "قدس مناصرة"، هي إحدى المستفيدات من مشروع التثقيف الإعلامي الذي يعمل عليه مركز تطوير الإعلام منذ العام 2011، والذي استهدف تدريب 8 مشاركين ومشاركات من طلاب السنة الدراسية الأخيرة/ تخصص إعلام من كل من الجامعات الفلسطينية (بيرزيت، القدس، الجامعة الأمريكية- جنين، النجاح)، ليتولوا هم أنفسهم تدريب فئات اجتماعية مختلفة حول موضوع التثقيف الإعلامي، وفقا لتوجهات هذه الفئات واحتياجاتها.